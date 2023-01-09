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Сегодня, 21:52

Сычев — о сборной России: «Как сказал великий философ, если не знаешь, что делать, не делай ничего»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о том, что делать сейчас с национальной командой.

— Что делать сейчас РФС?

— Уделить максимальное внимание нашему футболу.

— Нашей сборной матчи с Таджикистаном и Узбекистаном проводить?

— Сейчас непонятно, с кем можно играть, с кем — нельзя. Неопределенная ситуация. Не от футбола зависит.

— Нужно же что-то делать со сборной России!

— Как сказал великий философ, если не знаешь, что делать, не делай ничего. Можно просто переждать.

— Сколько эта позиция ожидания может продолжаться?

— Я же не принимаю решения. Причем здесь, сколько лично я готов ждать. Сейчас момент, когда нужно уделять внимание детско-юношескому футболу, начинать с самых низов.

— Можно сказать, что в этом сезоне видна тенденция на какое-то улучшение? У нас есть классный Кубок России, конкуренция в чемпионате...

— Тоже интересно, мы внутренний футбол улучшаем. Это хорошо. Все что касается футбола в нашей стране, все пошло на пользу, — сказал Сычев «СЭ».

Дмитрий Сычев
РФС
Сборная России по футболу
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