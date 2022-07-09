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Сегодня, 15:57

Ярцев — о матче за Суперкубок: «Зенит» по составу и уровню повыше «Спартака»

Ярцев считает, что «Зенит» превосходит «Спартак» по уровню игроков
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом». По его мнению, петербургский клуб имеет игроков более высокого уровня.

«Зенит» по составу и уровню повыше «Спартака», — приводит слова Ярцева «Чемпионат». — У «Спартака» новый тренер, который недавно приступил к работе. Сколько и чего Абаскаль смог сделать за это время, как изменил команду, стиль игры, мы не знаем. Но матч за Суперкубок один. Можно собраться и выиграть эту встречу. Я думаю, что «Спартак» постарается это сделать, хотя это будет очень трудно. «Зенит» — великолепная команда».

Встреча состоится сегодня, 9 июля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4750571-yarcev-spartaku-budet-ochen-trudno-vyigrat-superkubok-zenit-velikolepnaya-komanda.html

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Елена Рыбакина 3
Онс Жабер 6
Идет 2-й сет

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
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Георгий Ярцев
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