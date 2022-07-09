Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом». По его мнению, петербургский клуб имеет игроков более высокого уровня.

«Зенит» по составу и уровню повыше «Спартака», — приводит слова Ярцева «Чемпионат». — У «Спартака» новый тренер, который недавно приступил к работе. Сколько и чего Абаскаль смог сделать за это время, как изменил команду, стиль игры, мы не знаем. Но матч за Суперкубок один. Можно собраться и выиграть эту встречу. Я думаю, что «Спартак» постарается это сделать, хотя это будет очень трудно. «Зенит» — великолепная команда».

Встреча состоится сегодня, 9 июля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.