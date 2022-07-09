Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы

Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Встреча состоится сегодня, 9 июля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Зенит» является действующим победителем Российской премьер-лиги, а «Спартак» — обладателем БЕТСИТИ Кубка России.