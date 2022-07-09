Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы
Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Встреча состоится сегодня, 9 июля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Напомним, что «Зенит» является действующим победителем Российской премьер-лиги, а «Спартак» — обладателем БЕТСИТИ Кубка России.
Источник: https://rfs.ru/news/216263
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