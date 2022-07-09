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Сегодня, 15:19

Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Встреча состоится сегодня, 9 июля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Зенит» является действующим победителем Российской премьер-лиги, а «Спартак» — обладателем БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://rfs.ru/news/216263

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина
Онс Жабер

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17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

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1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

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