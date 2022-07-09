Жиго на русском языке пожелал «Спартаку» удачи в матче за Суперкубок России против «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго пожелал удачи красно-белым в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Всем привет. Удачи сегодня! Только победа! Вперед, «Спартак», — сказал Жиго на русском языке в видео, опубликованном в Telegram-канале московской команды.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В январе 2022 года защитника купил «Марсель», 28-летний француз провел остаток сезона-2021/22 в составе красно-белых на правах аренды и выиграл с командой БЕТСИТИ Кубок России.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 (мск).