"Зенит-2" обыграл "Факел" благодаря голу Воробьева

"Зенит-2" победил "Факел" в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ (1:0). Единственный гол забил нападающий Илья Воробьев.

"Зенит-2" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. "Факел" с 31 баллом располагается на 15-й строчке.

Олимп - ФНЛ

27-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Факел" (Воронеж) - 1:0 (0:0)

Гол: Воробьев, 79.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Каличава, Терентьев, Вяткин, Рукас, Синяк (Воробьев, 55), Богаев, Буранов, Камышев (Капленко, 46), Мостовой (Бугриев, 90+4), Иванов (Плетнев, 74), Маркин.

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Цвейба, Божин, Осипенко, Кагермазов, Лебеденко, Молодцов, Афанасьев (Бирюков, 80), Кузьмин, Олейников (Макарчук, 68), Русак (Ломакин, 61).

Предупреждения: Русак, 58. Осипенко, 82.

Судья: Анопа (Благовещенск).

17 марта. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

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