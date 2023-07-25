Защитник «Торпедо» Самсонов доволен победой команды над «Химками»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал, что думает о победе команды над «Химками» (2:1) во втором туре Первой лиги.

— Не знаю, как для кого, но для меня победа очень важна.

— Клотет на пресс-конференции говорил, что у вас молодая команда, хотя многим футболистам 23, 25 лет, вам уже 34 года.

— Шляков, я и Лебеденко из таких возрастных футболистов. Остальным ребятам приблизительно в среднем где-то 24 года.

— Но цель — РПЛ?

— Конечно. У нас такая задача стоит. Мы должны ее как-то выполнять., — цитирует Самсонова «РБ Спорт».