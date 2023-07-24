Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

24 июля, 23:59

Талалаев — о матче с «Торпедо»: «Считаю, что во всех компонентах игры моя команда была сильнее»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Талалаев (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче второго тура первой лиги с «Торпедо» (1:2).

«Команда играла хорошо, я в целом доволен матчем. Будем работать над стандартами и реализацией. Считаю, что во всех компонентах игры моя команда была сильнее. Единственное, в чем мы уступили — замены. Я не совсем удовлетворен, как люди вышли на замену, но и в этом есть ошибки тренерского штаба. Мы хотели дожать соперника и все замены сделали на атаку. У нас не все поняли, куда мы попали. Здесь мало быть большими игроками, в первой лиге нужно бороться», — заявил Талалаев на пресс-конференции после матча.

«Химки» потерпели второе поражение подряд в матчах первой лиги. В следующем туре подмосковная команда сыграет с «Нефтехимиком» 30 июля.

Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
2
0
Читайте также
«Если на игрока оказывают политическое давление, мне он не нужен». Интервью ведущего агента легионеров КХЛ
Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой
Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае
Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах
Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клотет — о матче с «Химками»: «Наконец-то команда поняла мои требования»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 2 2 0 0 6-1 6
2
 СКА-Хаб. 2 2 0 0 4-0 6
3
 Торпедо 2 2 0 0 4-1 6
4
 Родина 2 1 1 0 4-0 4
5
 Алания 2 1 1 0 2-1 4
6
 Ленинградец 2 1 1 0 1-0 4
7
 Тюмень 2 1 0 1 3-3 3
8
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
9
 КАМАЗ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Нефтехимик 2 1 0 1 2-2 3
11
 Сокол 2 1 0 1 3-6 3
12
 Черноморец 2 0 2 0 1-1 2
13
 Арсенал 2 0 2 0 0-0 2
14
 Динамо Мх 2 0 1 1 0-2 1
15
 Шинник 2 0 0 2 2-5 0
16
 Химки 2 0 0 2 2-5 0
17
 Кубань 2 0 0 2 1-4 0
18
 Волгарь 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
23.07 10:30
СКА-Хаб. – Тюмень
 2 : 0
23.07 12:00
Енисей – Ленинградец
 0 : 1
23.07 17:00
КАМАЗ – Кубань
 2 : 0
23.07 18:00
Волгарь – Акрон
 1 : 4
23.07 18:00
Сокол – Шинник
 3 : 2
23.07 19:00
Арсенал – Динамо Мх
 0 : 0
23.07 19:00
Черноморец – Родина
 0 : 0
24.07 18:00
Алания – Нефтехимик
 1 : 0
24.07 19:30
Химки – Торпедо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

Волгарь

 2
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 1
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Родина

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 2 0 0
Гаррик Левин

Гаррик Левин

Кубань

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости