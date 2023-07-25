Нападающий «Торпедо» Рейна: «Россия лучше Америки, тут жить комфортнее»

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна высказался о жизни в Москве.

«Почему живу в Москва-Сити? Мне близко ехать до тренировок и я люблю чувствовать себя защищенным. Дорогие квартиры? Все в этом городе очень дорогое. Мне нравится мой район, все удобно, люблю высокие здания. Какая страна лучше — США или Россия? Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве и мне тут комфортнее», — приводит слова Рейна «РБ Спорт».

29-летний перуанец перешел в «Торпедо» на правах свободного агента в феврале 2022 года года. До этого форвард шесть лет играл в МЛС. В 12 матчах РПЛ-2022/23 он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В июне Рейна продлил контракт с «Торпедо» до конца сезона-2025/26.