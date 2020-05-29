Юрий Газзаев покидает «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев покидает свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Его контракт подходит к концу и продлен не будет.

Сегодня министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил, что продлевать контракт с тренером не будут. «Так в спорте бывает. С 1 июня команда входит в новый сезон с новыми задачами, и новым тренером. Искренне благодарю за работу Юрия Газзаева, после нашего с ним разговора уверен, что его опыт обязательно будет востребован» — отметил министр.

Пресс-служба клуба сообщает, что в ближайшее время станет известно имя нового главного тренера.

59-летний Юрий Газзаев работал в «Енисее» с августа прошлого года. Под его руководством «Енисей» в сезоне-2019/20 провел 26 матчей в Олимп-Первенстве ФНЛ, Кубке России и Олимп Кубке ФНЛ, где одержал 8 побед.

По итогам сезона в ФНЛ красноярский клуб занял 14 место.