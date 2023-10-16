Выяснилось, почему генеральный директор «Арсенала» Зотов до сих пор не подписал контракт с клубом

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов работает в качестве генерального директора тульского «Арсенала», но все еще не заключил контракт с клубом, сообщает Legalbet.

По данным источника, стороны все еще не подписали соглашение из-за работы специалиста в профсоюзе футболистов, они также не могут договориться о сумме компенсации в случае расторжения соглашения.

Тульский клуб с 19 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.