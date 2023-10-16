Выяснилось, почему генеральный директор «Арсенала» Зотов до сих пор не подписал контракт с клубом
Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов работает в качестве генерального директора тульского «Арсенала», но все еще не заключил контракт с клубом, сообщает Legalbet.
По данным источника, стороны все еще не подписали соглашение из-за работы специалиста в профсоюзе футболистов, они также не могут договориться о сумме компенсации в случае расторжения соглашения.
Тульский клуб с 19 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|8
|4
|2
|17-11
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
4
|Химки
|14
|7
|3
|4
|18-14
|24
|
5
|Тюмень
|14
|6
|5
|3
|19-13
|23
|
6
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
7
|КАМАЗ
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
8
|СКА-Хаб.
|14
|5
|4
|5
|16-15
|19
|
9
|Сокол
|14
|5
|4
|5
|14-21
|19
|
10
|Арсенал
|14
|4
|7
|3
|14-13
|19
|
11
|Торпедо
|14
|5
|3
|6
|13-15
|18
|
12
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
13
|Черноморец
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
14
|Нефтехимик
|14
|4
|4
|6
|12-16
|16
|
15
|Енисей
|14
|4
|3
|7
|17-18
|15
|
16
|Ленинградец
|14
|3
|5
|6
|10-16
|14
|
17
|Кубань
|14
|3
|3
|8
|9-16
|12
|
18
|Волгарь
|14
|1
|6
|7
|11-20
|9
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.10
|00:00
|
Енисей – Сокол
|- : -
|22.10
|00:00
|
КАМАЗ – Химки
|- : -
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|- : -
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|- : -
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|8
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
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