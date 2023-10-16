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Сегодня, 10:19

Выяснилось, почему генеральный директор «Арсенала» Зотов до сих пор не подписал контракт с клубом

Виктория Кравченко
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Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов работает в качестве генерального директора тульского «Арсенала», но все еще не заключил контракт с клубом, сообщает Legalbet.

По данным источника, стороны все еще не подписали соглашение из-за работы специалиста в профсоюзе футболистов, они также не могут договориться о сумме компенсации в случае расторжения соглашения.

Тульский клуб с 19 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: https://legalbet.ru/news/zotov-predstavlen-v-kachestve-generalnogo-direktora/
ФК Арсенал (Тула)
Александр Зотов (ОПСФ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 14 8 4 2 17-11 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
4
 Химки 14 7 3 4 18-14 24
5
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 14 5 4 5 14-21 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
12
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
13
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
14
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
15
 Енисей 14 4 3 7 17-18 15
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 00:00
Енисей – Сокол
 - : -
22.10 00:00
КАМАЗ – Химки
 - : -
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 - : -
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 - : -
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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