Тренер «Алании» Василенко: «Хочется, чтобы стадион ускоренными темпами строился»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко высказался о ситуации со стадионом команды.

«Это не влияет на мою мотивацию. Это может влиять на мотивацию игроков, потому что команда из-за истории со стадионом страдает не первый год. И здесь вопрос в том, у кого будет характер, кто абстрагируется от этой проблемы. Безусловно, это вызывает дискомфорт, но мы стараемся ребят от этого оградить и сконцентрироваться на работе. Мы хотим, чтобы успели в срок сдать арену. Работы ведутся, потом затишье, сейчас новый виток работы. Хочется, чтобы стадион ускоренными темпами строился», — сказал Василенко в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

В настоящее время домашние матчи владикавказский клуб проводит в Грозном. После 14 туров Мелбет-Первой лиги «Алания» занимает первое место, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что стадион «Алании» планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.