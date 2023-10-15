«Енисей» показал видео с провокациями бол-боя, на которого игроки набросились после матча с «Химками»
Пресс-служба «Енисея» опубликовала видео с провокациями со стороны бол-боя в ходе матча 14-го тура Мелбет-Первой лиги против «Химок» (0:1).
Футболисты «Енисея» набросились на бол-боя после финального свистка матча с «Химками». Голкипер красноярцев Евгений Ставер получил красную карточку.
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После игры 25-летний вратарь извинился за свое поведение перед командой и болельщиками.
«Енисей» с 15 очками занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги после 14 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|8
|4
|2
|17-11
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
4
|Химки
|14
|7
|3
|4
|18-14
|24
|
5
|Тюмень
|14
|6
|5
|3
|19-13
|23
|
6
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
7
|КАМАЗ
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
8
|СКА-Хаб.
|14
|5
|4
|5
|16-15
|19
|
9
|Сокол
|14
|5
|4
|5
|14-21
|19
|
10
|Арсенал
|14
|4
|7
|3
|14-13
|19
|
11
|Торпедо
|14
|5
|3
|6
|13-15
|18
|
12
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
13
|Черноморец
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
14
|Нефтехимик
|14
|4
|4
|6
|12-16
|16
|
15
|Енисей
|14
|4
|3
|7
|17-18
|15
|
16
|Ленинградец
|14
|3
|5
|6
|10-16
|14
|
17
|Кубань
|14
|3
|3
|8
|9-16
|12
|
18
|Волгарь
|14
|1
|6
|7
|11-20
|9
|22.10
|00:00
|
Енисей – Сокол
|- : -
|22.10
|00:00
|
КАМАЗ – Химки
|- : -
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|- : -
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|- : -
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|8
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1