Бабурин: «Кто вам сказал, что «Торпедо» — команда миллионеров?»
Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о мнении, согласно которому команда должна доминировать в первой лиге из-за большого бюджета.
— От «Торпедо» много ждут, но матч с «Нефтихимиком» получился невыразительным. Вы команда миллионеров!
— Подождите. Давайте не будем так характеризовать нашу команду. Кто вам сказал, что мы команда миллионеров? — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.
— У вас бюджет больше миллиарда. Ничего себе!
— Хорошо, у «ПСЖ» тоже бюджет и миллиардеры, а Лигу чемпионов выиграть не могут. Это футбол.
— Хорошее сравнение — «Торпедо» и «ПСЖ».
— Почему нет, если вы нас так определили.
По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент московская команда занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков за 6 туров. Следующим соперником «Торпедо» станет тульский «Арсенал». Матч между командами пройдет 28 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
7
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
8
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
9
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
10
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
11
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
14
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|3
|2
|3-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|- : -
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|- : -
|27.08
|00:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|- : -
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Йорди Рейна
Торпедо М
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0