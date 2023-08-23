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Сегодня, 16:54

Бабурин: «Кто вам сказал, что «Торпедо» — команда миллионеров?»

Алина Савинова
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о мнении, согласно которому команда должна доминировать в первой лиге из-за большого бюджета.

— От «Торпедо» много ждут, но матч с «Нефтихимиком» получился невыразительным. Вы команда миллионеров!

— Подождите. Давайте не будем так характеризовать нашу команду. Кто вам сказал, что мы команда миллионеров? — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.

— У вас бюджет больше миллиарда. Ничего себе!

— Хорошо, у «ПСЖ» тоже бюджет и миллиардеры, а Лигу чемпионов выиграть не могут. Это футбол.

— Хорошее сравнение — «Торпедо» и «ПСЖ».

— Почему нет, если вы нас так определили.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент московская команда занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков за 6 туров. Следующим соперником «Торпедо» станет тульский «Арсенал». Матч между командами пройдет 28 августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-baburin-kto-vam-skazal-chto-torpedo-komanda-millionerov/
Егор Бабурин
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 6 4 1 1 13-4 13
2
 Алания 6 4 1 1 8-3 13
3
 Сокол 6 4 1 1 6-6 13
4
 СКА-Хаб. 6 3 2 1 6-2 11
5
 Тюмень 6 3 1 2 9-5 10
6
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
7
 КАМАЗ 6 3 1 2 5-5 10
8
 Химки 6 3 0 3 7-7 9
9
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
10
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
11
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
12
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
14
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
15
 Ленинградец 6 1 3 2 3-7 6
16
 Нефтехимик 6 1 1 4 4-8 4
17
 Кубань 6 1 1 4 3-7 4
18
 Волгарь 6 0 1 5 5-13 1
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 17:00
Химки – Волгарь
 - : -
26.08 17:30
Сокол – Ленинградец
 - : -
26.08 18:30
Кубань – Алания
 - : -
27.08 00:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
27.08 14:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
27.08 17:00
Акрон – Тюмень
 - : -
27.08 19:00
Динамо Мх – Шинник
 - : -
27.08 19:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
28.08 19:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Йорди Рейна

Йорди Рейна

Торпедо М

 3
Илья Рубцов

Илья Рубцов

Шинник

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Владислав Левин

Владислав Левин

Арсенал Т

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 5 0 1
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
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