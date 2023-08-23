Бабурин: «Йорди Рейна — чистый Неймар в «Торпедо»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин сравнил перуанского форварда команды Йорди Рейну с бразильским футболистом Неймаром, выступающим за «Аль-Хиляль».

— Кто в вашей команде Неймар, — неважно, что он уже ушел из «ПСЖ».

— Йорди Рейна. Чистый Неймар. Техничный, приносит результат, — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.

29-летний Йорди Рейна перешел в «Торпедо» в феврале 2023 года. В этом сезоне он провел 4 игры в ФНЛ-1 за московскую команду, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент московская команда занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков за 6 туров.