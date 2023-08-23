В «Торпедо» сообщили о планах празднования столетия футбольного клуба

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что московский клуб планирует организовать много активностей с болельщиками и ветеранами в честь столетия футбольного клуба.

«У нас уже есть план на празднование столетия клуба. Будет очень много активностей и для болельщиков, и для города, вместе с городом, в которые обязательно будут вовлечены ветераны и максимальное количество людей, которые поддерживают клуб. В ближайшее время будем рассказывать, будет очень много всего. Конечно, ответственность высокая, к столетию нужно выходить в РПЛ», — приводит слова Савина ТАСС.

17 августа 2024 года футбольному клуб «Торпедо» исполнится 100 лет. Черно-белые являются трехкратными чемпионами СССР, семь раз выигрывали национальный кубок.

После шести туров «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков. Лидирует — «Акрон» (13 очков).