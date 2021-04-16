«Никто не знает, продолжит ли клуб существование». Вратарь «Шинника» рассказал о провале команды в ФНЛ

Вратарь «Шинника» Дмитрий Яшин в интервью «РБ Спорт» рассказал о том, что окружало один из худших сезонов в истории ярославской команды. Ярославцы уже лишились шансов на сохранение прописки в ФНЛ.

— Было ли перед началом сезона ощущение, что все может закончиться крахом? — первый вопрос Яшину.

— Не было ни ощущений, ни предпосылок. Да, в финансовом плане случались небольшие задержки, но в целом все шло, скажем так, ровно. Перед началом сезона никто не мог предвидеть такого исхода. Что пошло не так? Это нужно анализировать тренерскому штабу. По моему мнению, многое сломалось, когда команда села на карантин из-за коронавируса.

— Что сломалось?

— Наверное, все. Фактически две недели команда не занималась, после чего было очень сложно возвращаться в игру. Помимо сумасшедшего графика матчей проблемой стало нарушение баланса молодых и опытных футболистов. Появилось слишком много необстрелянных ребят, которые не успели даже в первой лиге пообтесаться, они просто не знали, что такое ФНЛ. Из опытных же остались только я, Низамутдинов, да Самодин.

— Насколько верным решением была отставка Александра Побегалова в начале сезона?

— Александр Михайлович — глыба, тем более местный, из Ярославля. Это была большая потеря для клуба, но руководству все равно нужно было что-то предпринимать — наступил тот момент, когда требовались кардинальные перемены. Пыталась ли команда отстоять его? А как ты можешь пойти к руководству и сказать: «Оставьте нам Побегалова?». Нам нужно было выходить на поле и игрой, результатом доказывать, что тренер в силах исправить ситуацию, а не в кабинетах уверять, что все будет хорошо.

— Что изменилось с приходом Юрия Газзаева?

— С Газзаевым я давно знаком, еще со времен выступлений в «Камазе». Когда он пришел в клуб, спросил: «Ты меня знаешь?». Я удивился, кивнул, на что он ответил: «Нет, ты меня не знаешь, люди меняются». И действительно, между человеком, которого я знал по Набережным Челнам, и тем, кто пришел в «Шинник», есть разница...

— Встретилось ли клубное руководство с футболистами после вылета из ФНЛ? Вам объяснили, что будет дальше?

— Нет, не было никаких разговоров, руководство молчит. Никто не знает, продолжит ли клуб существование. Надеюсь, что «Шинник» останется, что с футбольной карты страны не исчезнет еще одна точка, что в последнее время очень часто у нас происходит. Наверное, в конце сезона болельщики настоят на встрече, потому что действительно нужно дать разъяснения — что ждет клуб, какие дальше будут ставиться задачи.