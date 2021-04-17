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«Томь» и «Велес» сыграли вничью

14:00
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В матче 37-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Томь» принимала «Велес». Встреча завершилась вничью 0:0.

В турнирной таблице ФНЛ «Томь» с 33 очками располагается на 19-й строчке, а «Велес» (59) занимает 7-е место.

Олимп — ФНЛ

37-й тур

«Томь» (Томск) — «Велес» (Москва) — 0:0

«Томь» (Томск): Арапов, Лапшов (Евсеев, 63), Зуев, Синяк, Пенчиков, Сакович, Талалай, Кривцов, Симонян (Файзуллин, 70), Дмитриев (Косарев, 57), Эннин (Леонов, 77).

«Велес» (Москва): Косаревский, Ботака-Иобома, Елисеев, Вакулич (Котов, 85), Климов, Фищенко, Галоян (Йосипой, 79), Осипов, Майга (Чуканов, 75), Н'Диай (Баев, 83), Федчук (Джамалутдинов, 71).

Предупреждения: Елисеев, 24. Осипов, 39. Лапшов, 43. Эннин, 52. Федчук, 56. Майга, 74. Вакулич, 84. Джамалутдинов, 86.

Судья: Анопа (Благовещенск).

17 апреля. Томск. Стадион «Труд».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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