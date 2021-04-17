«Томь» и «Велес» сыграли вничью
В матче 37-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Томь» принимала «Велес». Встреча завершилась вничью 0:0.
В турнирной таблице ФНЛ «Томь» с 33 очками располагается на 19-й строчке, а «Велес» (59) занимает 7-е место.
Олимп — ФНЛ
37-й тур
«Томь» (Томск) — «Велес» (Москва) — 0:0
«Томь» (Томск): Арапов, Лапшов (Евсеев, 63), Зуев, Синяк, Пенчиков, Сакович, Талалай, Кривцов, Симонян (Файзуллин, 70), Дмитриев (Косарев, 57), Эннин (Леонов, 77).
«Велес» (Москва): Косаревский, Ботака-Иобома, Елисеев, Вакулич (Котов, 85), Климов, Фищенко, Галоян (Йосипой, 79), Осипов, Майга (Чуканов, 75), Н'Диай (Баев, 83), Федчук (Джамалутдинов, 71).
Предупреждения: Елисеев, 24. Осипов, 39. Лапшов, 43. Эннин, 52. Федчук, 56. Майга, 74. Вакулич, 84. Джамалутдинов, 86.
Судья: Анопа (Благовещенск).
17 апреля. Томск. Стадион «Труд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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