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Анастасия Пустовойтова впервые будет работать на матче ФНЛ

14:51
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Судья ФИФА Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром матча 37-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чертаново» — «СКА-Хабаровск». Это будет ее дебютный матч в первенстве ФНЛ.

8 марта 2020 года Пустовойтова была назначена резервным рефери на матч Тинькофф-чемпионата России между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0). Она стала первой женщиной-судьей в РПЛ.

В женском футболе Анастасия является одним из лучших арбитров Европы. В 2019 году она справилась с судейством финала женской Лиги чемпионов.

Матч «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» состоится 17 апреля в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FNLeague/status/1381925434959466502

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