Анастасия Пустовойтова впервые будет работать на матче ФНЛ
14:51
Судья ФИФА Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром матча 37-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чертаново» — «СКА-Хабаровск». Это будет ее дебютный матч в первенстве ФНЛ.
8 марта 2020 года Пустовойтова была назначена резервным рефери на матч Тинькофф-чемпионата России между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0). Она стала первой женщиной-судьей в РПЛ.
В женском футболе Анастасия является одним из лучших арбитров Европы. В 2019 году она справилась с судейством финала женской Лиги чемпионов.
Матч «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» состоится 17 апреля в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск.
Дополнительная информация:
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю