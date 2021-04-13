Анастасия Пустовойтова впервые будет работать на матче ФНЛ

Судья ФИФА Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром матча 37-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чертаново» — «СКА-Хабаровск». Это будет ее дебютный матч в первенстве ФНЛ.

8 марта 2020 года Пустовойтова была назначена резервным рефери на матч Тинькофф-чемпионата России между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0). Она стала первой женщиной-судьей в РПЛ.

В женском футболе Анастасия является одним из лучших арбитров Европы. В 2019 году она справилась с судейством финала женской Лиги чемпионов.

Матч «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» состоится 17 апреля в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск.