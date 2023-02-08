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Игорь Горбунов: «Денисов — крутой. То, что про него писали в прессе, — все чушь»

Горбунов рассказал об игре с Игорем Денисовым
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Воспитанник «Динамо» Игорь Горбунов, выступающий в «Рубине», в интервью «СЭ» рассказал об игре с Игорем Денисовым и лидерах «Динамо» Сергея Силкина.

— Еще ты пересекся с Игорем Денисовым, которого Черчесов отправлял в дубль.

— Хорошее время — это были веселые три месяца! Денисов крутой, я в восторге от него. Приятный в общении, дал много правильных советов. То, что про него писали и говорили в прессе, — это все чушь!

Когда его лучше узнаешь, то понимаешь, что это справедливый человек, который поступает по совести.

Для нас встретить такую фигуру в дубле — это было нечто. Он же дядька! Однажды не отдал ему мяч под забегание, потом возвращался назад и выслушивал от Игоря... Он прям за мной бежал и «пихал» за то, что я ему не отдал передачу!

— За последние пару лет академия «Динамо» выпустила Тюкавина, Захаряна, Грулева. Объясни, в чем секрет?

— Да, сейчас пошла такая тенденция, но в мое время в основе играли Хохлов, Семшов, Самедов, Воронин, Кураньи, Кокорин — пробиться в такой состав было нереально. Более того, когда кого-то из ребят оттуда ссылали в дубль, то мы выносили всех в пух и прах.

А если хотя бы пара человек из дубля попадала на скамейку главной команды, уже было неплохо. У Ромы Зобнина получилось, у Ванька Соловьева...

— Кто из «Динамо» Силкина впечатлял больше всех?

— Кокорин — вундеркинд! Быстрый и техничный. Воронина бы отметил — человек из «Ливерпуля» приехал, такие мячи клал на тренировках, что рот открывали.

Вальбуэна был в порядке. Еще Самба — просто огромный! Только этим и запомнился, наверное.

— Самба что-нибудь рассказывал про АПЛ?

— Как-то сидели с ним в джакузи — он спрашивал: «Как думаете, против кого в АПЛ сложнее всего было играть?» Мы предположили: может, Роналду? Он: «Нет, он в единоборства не вступал, отбегал всегда». В итоге перебрали всех топов АПЛ, но забыли про Дрогба: «Чех выносит мяч от ворот на Дидье. Я его двумя руками в открытую толкаю, валю, а он как будто окопался по колено... Его с места не сдвинуть!»

Игорь Горбунов. «Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»
Игорь Денисов
Сергей Силкин
ФК Рубин (Казань)
Игорь Горбунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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