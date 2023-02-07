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Сегодня, 21:54

Защитник Данилкин перешел в «Волгу»

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов сообщил «СЭ», что экс-защитник «Химок» Егор Данилкин перешел в клуб из Первой лиги.

«Да, Егор Данилкин подписал контракт с нашим клубом. Он уже прибыл в расположении команды на сбор в Турцию», — сказал Савинов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Данилкин принял участие в 8 матчах за «Химки» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 500 тысяч евро, контракт игрока с подмосковным клубом действует до конца июня 2023 года.

Егор Данилкин
ФК Волга (Ульяновск)
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