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Воспитанник ЦСКА Гордюшенко перешел в «Томь»

11:48
Астемир Гордюшенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Астемир Гордюшенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Астемир Гордюшенко подписал контракт с «Томью».

24-летний россиянин заключил соглашение с клубом из Томска до конца сезона-2021/22. Футболист будет выступать под номером «72».

Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2020/21 он выступал за «Торпедо», на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 21 матче за автозаводцев.

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/poluzashchitnik-astemir-gordiushenko-stal-futbolistom-tomi-2021-07-17

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Иван Торопцев все материалы автора

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