Воспитанник ЦСКА Гордюшенко перешел в «Томь»

Полузащитник Астемир Гордюшенко подписал контракт с «Томью».

24-летний россиянин заключил соглашение с клубом из Томска до конца сезона-2021/22. Футболист будет выступать под номером «72».

? Воспитанник ЦСКА, игравший против Килиана Мбаппе, Маркуса Рэшфорда, Кристиана Эриксена, Гарри Кейна, Кая Хаверца, Ромелу Лукаку, Поля Погба, Хуана Маты и многих других известных футболистов теперь будет выступать за нас! Приветствуем, Астемир Гордюшенко — футболист «Томи»! ? pic.twitter.com/FlNMnITW3e — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) July 17, 2021

Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2020/21 он выступал за «Торпедо», на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 21 матче за автозаводцев.