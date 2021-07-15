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«Олимп-Долгопрудный» объявил о переезде в Химки

15:26
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Президент «Олимпа-Долгопрудного» Тарас Воробель сообщил, что клуб в сезоне-2021/22 будет базироваться в Химках.

«Начиная с этого сезона, первый состав, завоевавший право выступать в ФНЛ, будет базироваться в Химках, поскольку инфраструктура этого города отвечает требованиям, предъявляемым нормативными актами, и это одна из причин, по которой Ассоциации «Футбольный клуб "Олимп-Долгопрудный"» потребовалась реорганизация, — приводит слова президента пресс-служба клуба. — В ПФЛ дебютирует наша молодежная команда — «Олимп-Долгопрудный-2», которая продолжит выступать в родном городе и на родном стадионе «Салют».

Поскольку перед основным составом «Олимпа-Долгопрудного» ставятся высокие спортивные задачи, учредителями клуба было принято решение о разделении управления командами — каждое из структурных подразделений будет иметь свой штат, что позволит наиболее эффективно работать по всем направлениям».

11 июля стало известно, что Владимир Габулов покинул пост председателя совета директоров «Олимпа-Долгопрудного».

По итогам сезона-2020/21 команда завоевала путевку в ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://odfc2.ru/news/oficzialnoe-zayavlenie-prezidenta-fk-olimp-dolgoprudnyj/

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