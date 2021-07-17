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«Енисей» сыграл вничью с «Кубанью» в домашнем матче ФНЛ

15:00
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«Енисей» в Красноярске принимал «Кубань» в матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Дубль в составе хозяев оформил защитник Валерий Кичин. У гостей отличились Василий Алейников и Илья Петров с пенальти.

ФНЛ

2-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Кубань» (Краснодар) — 2:2 (1:2)

Голы: Алейников, 7 (0:1). Кичин, 27 (1:1). Петров, 34 (1:2). Кичин, 63 (2:2).

Нереализованный пенальти: Петров, 34 (вратарь).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Марков, Гарбуз, Цховребов, Зотов, Ломакин (Иванов, 59), Глушков (Скворцов, 73), Надольский (Чибисов, 83), Ланин, Лаук (Песиков, 73).

«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин (Нк.Гиголаев, 71), Эдиев, Гапон, Таказов, Сидоров, Гурфов (Безденежных, 85), Петров, Алейников, Абдоков (Климов, 60), Козлов (Дышеков, 71).

Предупреждения: Зотов, 51. Эдиев, 54. Абдоков, 55. Гапон, 64. Алейников, 68. Песиков, 75. Скворцов, 90+1.

Судья: Куликов (Саранск).

17 июля. Красноярск. Стадион «Центральный».

Енисей — Кубань

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