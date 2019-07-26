Владислав Радимов - о съемках в фильме: "С Пуйолем на съемочной площадке не пересеклись"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал "СЭ" о том, как принял участие в съемках спортивной драмы "До скорой встречи". По словам Радимова, его роль в картине – камео.

- Да, я принял участие в съемках, сыграл самого себя в одном эпизоде. Евгения Танаева – исполнитель одной из ролей и продюсер фильма "До скорой встречи". Она позвала меня, попросила помочь. Я не отказал, почему бы и не попробовать, тем более, в свободное от работы время, - сказал Радимов.

- Когда проходили съемки? Во время ЧМ-2018?

- Точно не помню. Было тепло, но не скажу, когда конкретно это происходило.

- Удалось пообщаться с Карлесом Пуйолем? Он ведь тоже снялся в фильме.

- Мы снимались в разных эпизодах. Я еще не видел картину, поэтому не знаю, в каком именно принял участие Карлес. На съемочной площадке мы не пересекались. (Иван Торопцев)