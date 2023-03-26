«Велес» и «Волга» сыграли вничью в матче первой лиги

«Велес» и «Волга» сыграли вничью в матче 24-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедово.

После этого матча «Велес» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 24 очка. «Волга» располагается на 17-й строчке — 20 очков.

В следующем туре «Велес» сыграет против «Рубина» 2 апреля. «Волга» встретится с «Волгарем» в этот же день.