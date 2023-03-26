«Краснодар-2» обыграл «Родину» в матче первой лиги
«Краснодар-2» на своем поле обыграл «Родину» в матче 24-го тура первой лиги — 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал Данил Карпов, отличившийся на 17-й минуте.
«Быки» заканчивали встречу в меньшинстве. Дмитрий Иванов получил две желтые карточки и был удален с поля на 80-й минуте.
«Краснодар-2» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков. «Родина» располагается на 11-й строчке — 32 очко.
В другом матче «Акрон» обыграл «Динамо» из Махачкалы — 2:0.
Голами отметились Константин Савичев и Данила Сагуткин.
«Волгарь» и «Кубань» сыграли вничью — 1:1.
За «Волгарь» гол забил Данил Липовой. В составе «Кубани» отличился Нури Абдоков.
Защитник «Кубани» Александр Позняк получил две желтые карточки и был удален с поля на 90+1-й минуте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|24
|12
|9
|3
|38-23
|45
|
3
|Алания
|24
|11
|8
|5
|39-26
|41
|
4
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
5
|Волгарь
|24
|9
|8
|7
|26-23
|35
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|24
|8
|9
|7
|17-18
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
12
|Акрон
|24
|6
|12
|6
|24-26
|30
|
13
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
14
|Велес
|24
|7
|3
|14
|23-39
|24
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|24
|4
|8
|12
|17-31
|20
|
18
|Краснодар-2
|24
|4
|5
|15
|16-41
|17
|25.03
|13:00
|
Алания – Рубин
|0 : 0
|26.03
|14:00
|
Велес – Волга
|0 : 0
|26.03
|15:00
|
Акрон – Динамо Мх
|2 : 0
|26.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Родина
|1 : 0
|26.03
|15:00
|
Волгарь – Кубань
|1 : 1
|26.03
|16:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|26.03
|16:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|26.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|26.03
|20:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|22
|1
|1
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|12
|1
|5