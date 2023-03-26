«Краснодар-2» обыграл «Родину» в матче первой лиги

«Краснодар-2» на своем поле обыграл «Родину» в матче 24-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Данил Карпов, отличившийся на 17-й минуте.

«Быки» заканчивали встречу в меньшинстве. Дмитрий Иванов получил две желтые карточки и был удален с поля на 80-й минуте.

«Краснодар-2» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков. «Родина» располагается на 11-й строчке — 32 очко.

В другом матче «Акрон» обыграл «Динамо» из Махачкалы — 2:0.

Голами отметились Константин Савичев и Данила Сагуткин.

«Волгарь» и «Кубань» сыграли вничью — 1:1.

За «Волгарь» гол забил Данил Липовой. В составе «Кубани» отличился Нури Абдоков.

Защитник «Кубани» Александр Позняк получил две желтые карточки и был удален с поля на 90+1-й минуте.