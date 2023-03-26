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Сегодня, 16:58

«Краснодар-2» обыграл «Родину» в матче первой лиги

Мария Гусева
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«Краснодар-2» на своем поле обыграл «Родину» в матче 24-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Данил Карпов, отличившийся на 17-й минуте.

«Быки» заканчивали встречу в меньшинстве. Дмитрий Иванов получил две желтые карточки и был удален с поля на 80-й минуте.

«Краснодар-2» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков. «Родина» располагается на 11-й строчке — 32 очко.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
26 мар, 15:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
1:0
Родина

В другом матче «Акрон» обыграл «Динамо» из Махачкалы — 2:0.

Голами отметились Константин Савичев и Данила Сагуткин.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
26 мар, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:0
Динамо

«Волгарь» и «Кубань» сыграли вничью — 1:1.

За «Волгарь» гол забил Данил Липовой. В составе «Кубани» отличился Нури Абдоков.

Защитник «Кубани» Александр Позняк получил две желтые карточки и был удален с поля на 90+1-й минуте.

Россия. ФНЛ. 24-й тур
26 мар, 15:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Кубань

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волгарь
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
ФК Родина
1
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«Велес» и «Волга» сыграли вничью в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
4
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
5
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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34 тур
25.03 13:00
Алания – Рубин
 0 : 0
26.03 14:00
Велес – Волга
 0 : 0
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 2 : 0
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 1 : 0
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 1 : 1
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 21 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 22 1 1
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 12 1 5
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