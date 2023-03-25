«Алания» и «Рубин» сыграли вничью в матче первой лиги

«Алания» дома сыграла вничью с «Рубином» в матче 24-го тура первой лиги — 0:0.

Команда из Владикавказа нанесла 4 удара в створ ворот, а казанский клуб — 3.

«Рубин» второй матч подряд сыграл вничью и занимает второе место в турнирной таблице первой лиги с 45 очками. «Алания» находится на четвертой строчке (41).