«Алания» и «Рубин» сыграли вничью в матче первой лиги
«Алания» дома сыграла вничью с «Рубином» в матче 24-го тура первой лиги — 0:0.
Команда из Владикавказа нанесла 4 удара в створ ворот, а казанский клуб — 3.
«Рубин» второй матч подряд сыграл вничью и занимает второе место в турнирной таблице первой лиги с 45 очками. «Алания» находится на четвертой строчке (41).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|24
|12
|9
|3
|38-23
|45
|
3
|Алания
|24
|11
|8
|5
|39-26
|41
|
4
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.03
|13:00
|
Алания – Рубин
|0 : 0
|26.03
|14:00
|
Велес – Волга
|- : -
|26.03
|15:00
|
Акрон – Динамо Мх
|- : -
|26.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Родина
|- : -
|26.03
|15:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|26.03
|16:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|26.03
|16:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|26.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|26.03
|20:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5
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