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Сегодня, 18:43

В тульском «Арсенале» рассказали о будущем Олега Кононова на посту главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера Олега Кононова.

«Остается ли Кононов на вторую часть сезона? Пока он в команде, а там посмотрим. На зимних сборах он будет начинать тренировать», — сказал Аджоев «РБ Спорт».

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги. От второго места, которое гарантирует путевку в РПЛ, команду Олега Кононова отделяет шесть очков.

Выход тульского «Арсенала» из отпуска запланирован на 13 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-arsenala-poka-kononov-v-komande-a-tam-posmotrim/
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
Олег Кононов
0
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 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
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 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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П
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