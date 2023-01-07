«Рубин» сделал предложение «Уфе» о переходе Голубева
«Рубин» планирует приобрести полузащитника Артема Голубева, сообщает Sport24.
По данным источника, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов говорил, что клуб открыт для предложений по игроку.
23-летний хавбек играет за уфимскую команду с 2019 года. За «Урал» футболист провел 96 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 4 голевых передачи.
Трансферная стоимость хавбека составляет 450 тысяч евро.
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|4
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|38
|
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|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
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|34
|
5
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|9
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|5
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|33
|
6
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|32
|
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|31
|
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|
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|
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|7
|8
|19-25
|22
|
13
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|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
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|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
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|15-37
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28 тур
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30 тур
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34 тур
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
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|1
|2
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|1
|1
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|1
|5
Новости
29 дек 2022 19:19
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