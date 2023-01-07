«Рубин» сделал предложение «Уфе» о переходе Голубева

«Рубин» планирует приобрести полузащитника Артема Голубева, сообщает Sport24.

По данным источника, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов говорил, что клуб открыт для предложений по игроку.

23-летний хавбек играет за уфимскую команду с 2019 года. За «Урал» футболист провел 96 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 4 голевых передачи.

Трансферная стоимость хавбека составляет 450 тысяч евро.