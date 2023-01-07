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Сегодня, 19:35

Парфенов высказался о возможном переходе Дзюбы в «Родину»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер футбольного клуба «Родина» Дмитрий Парфенов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Родину».

«Дзюба в «Родине»? Не хочу разговоров в духе: «Вот если бы да кабы». Будет какая-то конкретика, тогда поговорим. Дзюба — хороший футболист. Он мог бы спокойно еще 1-2 сезона играть», — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор» и на данный момент является свободным агентом. В составе турецкого клуба он забил один мяч в пяти матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/parfenov-vy-skazalsya-o-vozmozhnom-perehode-dzyuby-v-rodinu/
Артем Дзюба
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Родина
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
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Кубань – Рубин
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Родина – Шинник
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 11
Виталий Лисакович

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Арсенал Т

 8
П
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Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Велес

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Балтика

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