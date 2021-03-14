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В «Торпедо» заявили, что Игнашевич останется на посту главного тренера

16:24
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал «СЭ» поражение от «Енисея» (0:1) в 30-м туре Олимп ФНЛ.

«Отставка Игнашевича? Какие у вас предложения? Мы не выигрываем шесть матчей, такая ситуация в команде, — сказал Маслов «СЭ». — Что с тренером? Все хорошо с ним, тренер у нас есть. Нет предпосылок для отставки. Мы идем на 5-м месте из 22 команд. Вы о чем вообще говорите? Не обращайте внимание на слухи. У нас есть цели на сезон, и мы стараемся их достичь».

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, ранее черно-белые уступили «Чайке» и «Оренбургу». Серия команды без побед составляет уже шесть матчей.

(Артем Бухаев)

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