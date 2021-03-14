В «Торпедо» заявили, что Игнашевич останется на посту главного тренера
Генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал «СЭ» поражение от «Енисея» (0:1) в 30-м туре Олимп ФНЛ.
«Отставка Игнашевича? Какие у вас предложения? Мы не выигрываем шесть матчей, такая ситуация в команде, — сказал Маслов «СЭ». — Что с тренером? Все хорошо с ним, тренер у нас есть. Нет предпосылок для отставки. Мы идем на 5-м месте из 22 команд. Вы о чем вообще говорите? Не обращайте внимание на слухи. У нас есть цели на сезон, и мы стараемся их достичь».
«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, ранее черно-белые уступили «Чайке» и «Оренбургу». Серия команды без побед составляет уже шесть матчей.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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