«Оренбург» потерял очки с «Акроном», упустив шанс вернуться на второе место
«Оренбург» сыграл вничью с «Акроном» в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Оренбуржцы упустили шанс вернуться на второе место и отстают от идущего в зоне прямого выхода в премьер-лигу «Нижнего Новгорода» на одно очко. «Акрон остался в зоне вылета на 18-й строчке.
В другой игре «Алания» сыграла вничью с «Нефтехимиком» с таким же счетом — 1:1. Владикавказцы идут в зоне «стыков» на четвертой строчке, «Нефтехимик» — седьмой с шестиочковым отставанием от «Алании».
Первенство России
Олимп — ФНЛ
30-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (0:0)
Гол: Машуков, 81.
«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Обивалин, Макушкин, Катрич, Батов, Мнацаканян, Агеев (Каменщиков, 47), Машуков (Шленкин, 90+1), Горюшкин, Бачинский.
«Динамо»: Кузнецов, Крючков, Мараев, Баранов, Муромский, Рухайя, Сорокин, Пикатов, Дрогунов (Новиков, 88), Агуреев (Радченко, 47), Данилин (Дибиргаджиев, 66).
Предупреждения: Бачинский, 47. Мнацаканян, 49. Сорокин, 90+3.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
14 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».
«Факел» (Воронеж) — «Чертаново» (Москва) — 4:1 (1:1)
Голы: Молтенинов, 15 — с пенальти (0:1). Разборов, 22 (1:1). Дмитриев, 49 (2:1). Разборов, 74 (3:1). Яковлев, 86 (4:1).
«Факел»: Саутин, Пейчинович, Зайцев, Брызгалов, Акбашев (Подбельцев, 90+2), Мастерной, Дмитриев, Никитин, Замалиев (Коробов, 89), Максимов (Яковлев, 62), Разборов (Мазуров, 76).
«Чертаново»: Абаев, Алексеев, Гудков, Кутин, Тюменцев, Сулейманов (Ляхов, 77), Герчиков, Молтенинов (Савельев, 83), Канищев (Надольский, 29), Пиняев (Молчанов, 77), Завезен (Лямзин, 79).
Предупреждения: Брызгалов, 25. Завезен, 35. Кутин, 36. Зайцев, 77. Никитин, 90+1. Яковлев, 90+3.
Судья: Волошин (Смоленск).
14 марта. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Акрон» (Тольятти) — «Оренбург» — 1:1 (1:0)
Голы: Килин, 12 (1:0). Дм.Воробьев, 51 (1:1).
«Акрон»: Волков, Феррейра (Квеквескири, 77), Чичерин, Литвин, Садыков (Газданов, 46), Нихаев (Босов, 71), Пьянченко, Килин, Чудин (Герюгов, 58), Гираев (Делькин, 58), Майрович.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Гойкович, Миронов, Ткачук, Аюпов, Фамейе (Палиенко, 73), Дм.Воробьев, Прудников (Эктов, 79), Козлов.
Предупреждения: Чудин, 8. Феррейра, 9. Гойкович, 34. Литвин, 63. Пьянченко, 66. Эктов, 90+3. Килин, 90+4. Майрович, 90+5.
Судья: Шафеев (Волгоград).
14 марта. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
«Алания» (Владикавказ) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:0)
Голы: Машуков, 30 (1:0). Уридия, 58 (1:1).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев (Хабалов, 72), Кокоев (Суанов, 86), Багаев, Кочиев, Качмазов, Д.Кобесов (Гурциев, 67), Магомедов, Хугаев, Машуков, Гиоргобиани (Хубулов, 57).
«Нефтехимик»: Исупов, Потапов, Ширяев, Калугин, Первушин, Калачев (Агапов, 44), Галиулин (Денисов, 83), Уридия (Юшин, 77. Лелюкаев, 90+4), Хубаев, Кленкин (Котик, 85), Петров.
Предупреждения: Д.Кобесов, 5. Галиулин, 22. Калачев, 26. Машуков, 54. Кочиев, 60. Хубаев, 60. Исупов, 83. Суанов, 90+4. Багаев, 90+6.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
14 марта. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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