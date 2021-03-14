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«Оренбург» потерял очки с «Акроном», упустив шанс вернуться на второе место

17:11

«Оренбург» сыграл вничью с «Акроном» в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Оренбуржцы упустили шанс вернуться на второе место и отстают от идущего в зоне прямого выхода в премьер-лигу «Нижнего Новгорода» на одно очко. «Акрон остался в зоне вылета на 18-й строчке.

В другой игре «Алания» сыграла вничью с «Нефтехимиком» с таким же счетом — 1:1. Владикавказцы идут в зоне «стыков» на четвертой строчке, «Нефтехимик» — седьмой с шестиочковым отставанием от «Алании».

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Олимп — ФНЛ

30-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (0:0)

Гол: Машуков, 81.

«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Обивалин, Макушкин, Катрич, Батов, Мнацаканян, Агеев (Каменщиков, 47), Машуков (Шленкин, 90+1), Горюшкин, Бачинский.

«Динамо»: Кузнецов, Крючков, Мараев, Баранов, Муромский, Рухайя, Сорокин, Пикатов, Дрогунов (Новиков, 88), Агуреев (Радченко, 47), Данилин (Дибиргаджиев, 66).

Предупреждения: Бачинский, 47. Мнацаканян, 49. Сорокин, 90+3.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

14 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Факел» (Воронеж) — «Чертаново» (Москва) — 4:1 (1:1)

Голы: Молтенинов, 15 — с пенальти (0:1). Разборов, 22 (1:1). Дмитриев, 49 (2:1). Разборов, 74 (3:1). Яковлев, 86 (4:1).

«Факел»: Саутин, Пейчинович, Зайцев, Брызгалов, Акбашев (Подбельцев, 90+2), Мастерной, Дмитриев, Никитин, Замалиев (Коробов, 89), Максимов (Яковлев, 62), Разборов (Мазуров, 76).

«Чертаново»: Абаев, Алексеев, Гудков, Кутин, Тюменцев, Сулейманов (Ляхов, 77), Герчиков, Молтенинов (Савельев, 83), Канищев (Надольский, 29), Пиняев (Молчанов, 77), Завезен (Лямзин, 79).

Предупреждения: Брызгалов, 25. Завезен, 35. Кутин, 36. Зайцев, 77. Никитин, 90+1. Яковлев, 90+3.

Судья: Волошин (Смоленск).

14 марта. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Акрон» (Тольятти) — «Оренбург» — 1:1 (1:0)

Голы: Килин, 12 (1:0). Дм.Воробьев, 51 (1:1).

«Акрон»: Волков, Феррейра (Квеквескири, 77), Чичерин, Литвин, Садыков (Газданов, 46), Нихаев (Босов, 71), Пьянченко, Килин, Чудин (Герюгов, 58), Гираев (Делькин, 58), Майрович.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Гойкович, Миронов, Ткачук, Аюпов, Фамейе (Палиенко, 73), Дм.Воробьев, Прудников (Эктов, 79), Козлов.

Предупреждения: Чудин, 8. Феррейра, 9. Гойкович, 34. Литвин, 63. Пьянченко, 66. Эктов, 90+3. Килин, 90+4. Майрович, 90+5.

Судья: Шафеев (Волгоград).

14 марта. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

«Алания» (Владикавказ) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:0)

Голы: Машуков, 30 (1:0). Уридия, 58 (1:1).

«Алания»: Солдатенко, Бутаев (Хабалов, 72), Кокоев (Суанов, 86), Багаев, Кочиев, Качмазов, Д.Кобесов (Гурциев, 67), Магомедов, Хугаев, Машуков, Гиоргобиани (Хубулов, 57).

«Нефтехимик»: Исупов, Потапов, Ширяев, Калугин, Первушин, Калачев (Агапов, 44), Галиулин (Денисов, 83), Уридия (Юшин, 77. Лелюкаев, 90+4), Хубаев, Кленкин (Котик, 85), Петров.

Предупреждения: Д.Кобесов, 5. Галиулин, 22. Калачев, 26. Машуков, 54. Кочиев, 60. Хубаев, 60. Исупов, 83. Суанов, 90+4. Багаев, 90+6.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

14 марта. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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