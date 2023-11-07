В «Торпедо» подтвердили, что обратились к руководству Первой лиги с просьбой перенести матч с «Родиной»

В пресс-службе «Торпедо» подтвердили «СЭ», что клуб обратился к руководству Мелбет-Первой лиги с просьбой перенести матч 19-го тура с «Родиной» с 20 ноября на 15 мая.

Ранее появилась информация о том, что автозаводцы официально обратились к «Родине» с запросом о переносе встречи.

«Это действительно так. Мы обратились в лигу с просьбой о переносе игры с «Родиной», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Торпедо».

«Торпедо» должно провести матч 19-го тура Первой лиги против «Родины» 20 ноября.

Автозаводцы занимают девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 22 очками в 17 матчах. «Родина» идет на 12-й строчке с 21 очком.