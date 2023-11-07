В «Торпедо» подтвердили, что обратились к руководству Первой лиги с просьбой перенести матч с «Родиной»
В пресс-службе «Торпедо» подтвердили «СЭ», что клуб обратился к руководству Мелбет-Первой лиги с просьбой перенести матч 19-го тура с «Родиной» с 20 ноября на 15 мая.
Ранее появилась информация о том, что автозаводцы официально обратились к «Родине» с запросом о переносе встречи.
«Это действительно так. Мы обратились в лигу с просьбой о переносе игры с «Родиной», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Торпедо».
«Торпедо» должно провести матч 19-го тура Первой лиги против «Родины» 20 ноября.
Автозаводцы занимают девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 22 очками в 17 матчах. «Родина» идет на 12-й строчке с 21 очком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|17
|10
|3
|4
|24-11
|33
|
2
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
3
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
4
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
5
|Алания
|17
|8
|6
|3
|21-16
|30
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|КАМАЗ
|17
|6
|5
|6
|16-15
|23
|
8
|СКА-Хаб.
|17
|6
|4
|7
|18-19
|22
|
9
|Торпедо
|17
|6
|4
|7
|16-19
|22
|
10
|Шинник
|17
|6
|4
|7
|22-27
|22
|
11
|Енисей
|17
|6
|3
|8
|25-24
|21
|
12
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|13-21
|16
|
17
|Волгарь
|17
|3
|6
|8
|15-24
|15
|
18
|Ленинградец
|17
|3
|5
|9
|12-21
|14
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|- : -
|12.11
|00:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|12.11
|00:00
|
Химки – Акрон
|- : -
|12.11
|00:00
|
Родина – Черноморец
|- : -
|12.11
|00:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|- : -
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|8
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|11
|1
|1