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Сегодня, 20:53

В «Торпедо» подтвердили, что обратились к руководству Первой лиги с просьбой перенести матч с «Родиной»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Торпедо» подтвердили «СЭ», что клуб обратился к руководству Мелбет-Первой лиги с просьбой перенести матч 19-го тура с «Родиной» с 20 ноября на 15 мая.

Ранее появилась информация о том, что автозаводцы официально обратились к «Родине» с запросом о переносе встречи.

«Это действительно так. Мы обратились в лигу с просьбой о переносе игры с «Родиной», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Торпедо».

«Торпедо» должно провести матч 19-го тура Первой лиги против «Родины» 20 ноября.

Автозаводцы занимают девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 22 очками в 17 матчах. «Родина» идет на 12-й строчке с 21 очком.

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
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«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
8
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
9
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
10
 Шинник 17 6 4 7 22-27 22
11
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Волгарь 17 3 6 8 15-24 15
18
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
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11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 - : -
12.11 00:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 00:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 00:00
Родина – Черноморец
 - : -
12.11 00:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
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