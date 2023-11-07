Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги пройдет по медийным правилам

Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги пройдет по правилам медийного футбола, сообщает Metaratings.ru.

Игра состоится на «Анжи Арене» 1 или 2 декабря и пройдет в формате двух таймов по 30 минут чистого времени. Отмечается, что программа мероприятия включит в себя несколько дней. Будут проводиться челленджи и мастер-классы.

В предварительный состав сборной ФНЛ попали: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, Борис Фартуна.

Главным тренером сборной ФНЛ будет Евгений Калешин, а команду Медиалиги могут возглавить тренеры «Титана» и «БроукБойз» — Шамиль Курбанов и Игорь Звездин соответственно.