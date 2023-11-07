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Сегодня, 23:00

Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги пройдет по медийным правилам

Алина Савинова
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Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги пройдет по правилам медийного футбола, сообщает Metaratings.ru.

Игра состоится на «Анжи Арене» 1 или 2 декабря и пройдет в формате двух таймов по 30 минут чистого времени. Отмечается, что программа мероприятия включит в себя несколько дней. Будут проводиться челленджи и мастер-классы.

В предварительный состав сборной ФНЛ попали: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, Борис Фартуна.

Главным тренером сборной ФНЛ будет Евгений Калешин, а команду Медиалиги могут возглавить тренеры «Титана» и «БроукБойз» — Шамиль Курбанов и Игорь Звездин соответственно.

Источник: https://metaratings.ru/news/match-mezhdu-sbornymi-fnl-i-medialigi-proidet-po-mediinym-pravilam-s-chellendzhami-i-master-klassami-303247/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
8
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
9
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
10
 Шинник 17 6 4 7 22-27 22
11
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Волгарь 17 3 6 8 15-24 15
18
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
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11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 - : -
12.11 00:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 00:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 00:00
Родина – Черноморец
 - : -
12.11 00:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
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Иван Тимошенко

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Алания

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Шинник

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Самину Квари Абдуллахи

Динамо

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Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

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