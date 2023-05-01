В «Шиннике» рассказали, когда названный разгильдяем Галимов сможет вернуться в состав

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможности возвращения полузащитника Александра Галимова в состав команды.

«Есть ли шанс, что Галимов вернется в состав? Это вопрос к Дмитрию Воецкому. Если он посчитает нужным. Мы Галимова никуда не отстраняли. Если Воецкий решит, что Галимова нужно привлекать к ближайшим матчам, значит, он будет играть», — сказал Кулаков «СЭ».

Ранее Галимов совершил результативную ошибку в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги против «Алании» (0:1). Экс-тренер комнаты Вадим Евсеев назвал игрока разгильдяем и вывел из состава.