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Судейство

Сегодня, 18:30

«Алания» — «Арсенал»: Сиденков и Чебан удалили Тарбу, но пожалели Багаева. Почему такая непоследовательность?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
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На 25-й и 43-й минутах матча 29-го тура первой лиги «Алания» — «Арсенал» (2:1) судейская бригада поступила непоследовательно, приняв противоположные решения в схожих моментах.

Сначала арбитр Иван Сиденков ошибочно не зафиксировал фол со стороны Алана Багаева. Капитан владикавказцев выбил мяч, а через мгновение ударил соперника открытыми шипами в область колена. Нога игрока «Арсенала» находилась на земле — футболист мог получить серьезную травму.

Рефери даже не назначил штрафной удар в сторону ворот «Алании». Видеоассистенты Сергей Чебан и Александр Богданов не вмешались.

А на 39-й минуте уже Заур Тарба в падении выбил мяч и тут же попал шипами в ногу сопернику. Сиденков и здесь не остановил игру, не зафиксировал фол и не назначил штрафной удар. Спустя некоторое время в его действия вмешались видеоассистенты. На 41-й минуте арбитр отправился к монитору, а на 43-й принял решение, показал Тарбе красную карточку и удалил его с поля.

Обращает на себя внимание то, что судья не фиксировал фолы, то, что ВАР в одном случае вмешались, во втором — нет, и то, что Тарба был удален, а Багаев — нет.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
Иван Сиденков
19
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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33 тур
34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 0 : 0
29.04 13:00
Енисей – Родина
 0 : 1
29.04 14:00
Велес – Шинник
 1 : 1
29.04 16:00
Кубань – Акрон
 1 : 1
29.04 16:00
Волга – Краснодар-2
 1 : 0
29.04 17:00
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
29.04 17:30
Нефтехимик – Балтика
 0 : 0
29.04 18:00
Рубин – СКА-Хаб.
 3 : 1
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 2 : 1
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 26 1 9
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