Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:24

В Крыму рассказали, как прошел визит комиссии по интеграции местных клубов в российский футбол

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал, как прошел визит комиссии по интеграции местных клубов в российский футбол.

«Комиссия приезжала, все посмотрела, документы предоставила. Они проверили инфраструктуру, финансовые обязательства, спортивные обязательства клубов, структуру самих клубов. Все соответствует очень приличному уровню. По крайне мере, так было озвучено.
Считаю, двигаемся в правильном направлении. Комиссия была удовлетворена тем, что она увидела. Поменяется ли сейчас что-то? Мы работаем в штатном режиме», — приводит Legalbet слова Бородкина.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

12 октября генеральный директор клуба «Севастополь» Валерий Чалый рассказал о встрече с президентом ФНЛ Наилем Измайловым, который приезжал для изучения футбольной инфраструктуры в регионе.

Источник: https://legalbet.ru/news/v-krimu-rasskazali-kak-proshyol-vizit-komissii-po/
2
Читайте также
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
«Схватил за шею и ударил головой о стену». Великий велогонщик сел в тюрьму за абьюз
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Режиссер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили прокомментировал слухи о возможном закрытии «Уфы»

ФНЛ следит за решениями органов власти в связи с введением «среднего уровня реагирования» в ряде регионов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 - : -
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 18:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
24.10 15:00
Енисей – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 13 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости