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Кавазашвили прокомментировал слухи о его возможном закрытии «Уфы»

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу информации о том, что футбольный клуб «Уфа» могут закрыть.

«Я думаю, что если дошло до того, что Газизов сам не может решить вопрос в своей республике, где он является одним из ведущих, даже, я бы сказал, продвинутых людей, имея связи, то вопрос стоит плохо. Видимо, основные футболисты разбежались, а те, которые остались, не способны выполнить задачу по возвращению в премьер-лигу. Газизов не хочет до конца падать лицом в грязь и ждать, пока команда вылетит во Вторую лигу. Наверное, он с местными властями уже пришел к какому-то соглашению и найдет способ перейти работать в другую команду», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Во вторник, 18 октября, появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-gazizov-ne-hochet-do-kontsa-padat-litsom-v-gryaz-i-zhdat-poka-komanda-vyiletit-vo-vtoruyu-ligu
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2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
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 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
СКА-Хаб. – Велес
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Балтика

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П
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КАМАЗ

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Балтика

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И К Ж
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Волга Ул

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