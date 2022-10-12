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12 октября, 21:33

В «Севастополе» рассказали детали разговора с президентом ФНЛ Измайловым

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал «СЭ» о встрече с президентом ФНЛ Наилем Измайловым.

«На игре Наиль Измайлов подходил ко мне. Мы немного общались в конце матча. Работа ведется. Думаю, она положительная. Все ведется по графику. Есть некоторые моменты по получению информации от футбольных клубов. Сейчас мы ждем официальный документ, чтобы дать информацию по нашему клубу. Движение есть. Позитивно, что человек такого уровня приехал в Ялту на нашу игру. Ждем, надеемся и верим», — сказал Чалый «СЭ».

29 сентября стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.

Первая лига
ФК Севастополь
Валерий Чалый
Наиль Измайлов
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И В Н П +/- О
1
 Алания 13 8 4 1 23-11 28
2
 Балтика 13 7 5 1 23-14 26
3
 КАМАЗ 13 6 5 2 19-11 23
4
 Енисей 13 6 5 2 20-15 23
5
 Арсенал 13 6 4 3 20-14 22
6
 Рубин 13 6 4 3 22-16 22
7
 Волгарь 13 5 5 3 12-9 20
8
 Шинник 13 5 3 5 16-15 18
9
 Динамо Мх 13 4 6 3 10-10 18
10
 СКА-Хаб. 13 4 5 4 17-14 17
11
 Нефтехимик 13 4 4 5 11-10 16
12
 Уфа 13 4 4 5 10-16 16
13
 Кубань 13 4 3 6 14-14 15
14
 Краснодар-2 13 3 3 7 9-17 12
15
 Акрон 13 2 6 5 10-19 12
16
 Велес 13 3 1 9 11-20 10
17
 Родина 13 1 5 7 10-19 8
18
 Волга 13 1 4 8 7-20 7
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14.10 17:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
16.10 12:00
Уфа – Родина
 - : -
16.10 14:00
Велес – Арсенал
 - : -
16.10 15:00
Волга – Акрон
 - : -
16.10 16:00
Рубин – Краснодар-2
 - : -
16.10 17:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
16.10 17:00
Волгарь – Шинник
 - : -
16.10 18:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
16.10 18:00
Кубань – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 4
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 10 1 4
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 12 1 3
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 12 1 3
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