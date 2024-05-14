Хавбек «Торпедо» Шамкин: «Конфликты с Клотетом? Такого не было»

Полузащитник «Торпедо» Даниил Шамкин поделился мнением о работе Пепа Клотета.

«Возникали ли конфликты? Нет. Я в принципе неконфликтный человек, поэтому ничего такого не было. Отстранения из-за улыбок на тренировке? Это было до того, как я пришел в команду. Я такого не застал, поэтому не могу судить, насколько это правда», — цитирует Шамкина «РБ Спорт».

Клотет возглавлял «Торпедо» с мая по октябрь 2023 года.