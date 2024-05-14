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Хавбек «Торпедо» Шамкин: «Конфликты с Клотетом? Такого не было»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Торпедо» Даниил Шамкин поделился мнением о работе Пепа Клотета.

«Возникали ли конфликты? Нет. Я в принципе неконфликтный человек, поэтому ничего такого не было. Отстранения из-за улыбок на тренировке? Это было до того, как я пришел в команду. Я такого не застал, поэтому не могу судить, насколько это правда», — цитирует Шамкина «РБ Спорт».

Клотет возглавлял «Торпедо» с мая по октябрь 2023 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Торпедо (Москва)
Даниил Шамкин
Жозеп Клотет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
Результаты / календарь
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34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 18:30
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

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Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 18 1 6
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Алания

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