«Торпедо» объявило об уходе из клуба Дмитрия Полоза
Нападающий «Торпедо» Дмитрий Полоз покинул московский клуб. Об этом сообщает официальный сайт автозаводцев.
По информации источника, руководство столичной команды договорилось с 32-летним игроком о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до 30 июня 2025 года.
Полоз перешел в «Торпедо» летом 2023 года. Всего за клуб он провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Зенита», «Ростова», «Локомотива», «Рубина» и «Сочи». За сборную России он отыграл 19 встреч.
Источник: ФК «Торпедо» (Москва)
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|18
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|
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|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
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|8
|7
|46-23
|56
|
4
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|10
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|
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|
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|45
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|
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|43
|
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|9
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|
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|11
|9
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|33-33
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|31
|11
|8
|12
|32-32
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|31
|7
|9
|15
|22-39
|30
|
17
|Волгарь
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 2
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|0 : 0
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 1
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|1 : 0
|16.05
|15:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|16.05
|17:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|16.05
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|18:30
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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