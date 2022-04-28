«Балтика»: «В РПЛ финансовых проблем у нас не возникнет»

В «Балтике» уверены, что в клубе не возникнет финансовых проблем при выходе в РПЛ

Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил «СЭ», что, если команда выйдет в РПЛ, вопросов по финансированию в элитном дивизионе возникнуть не должно.

— Наш стадион отвечает всем самым современным требованиям. В этом направлении к нам никаких вопросов быть не должно. В прошлом году приезжала комиссия РПЛ и признала нашу арену чуть ли не лучшей в стране.

— Сможете ли увеличить бюджет, если попадете в РПЛ?

— Надо понимать, что в РПЛ и доходы другие. От рекламы, трансферов, плюс поступления от лиги, от продажи телеправ. Если вопрос по выходу в РПЛ решится положительно, то финансовых проблем не возникнет.

— То есть на сегодняшний день объективных сложностей для выступления в РПЛ у клуба нет?

— Сейчас самое главное — спортивная составляющая. По всем остальным моментам, думаю, сложностей не будет.

«Балтика» занимает седьмое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 55 очками в 34 матчах. Калининградцы отстают на 4 очка от зоны стыковых матчей и на 7 очков от зоны прямого выхода в Тинькофф РПЛ.