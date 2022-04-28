«Енисей»: «В случае выхода в РПЛ глобально состав менять не будем»

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ», что по инфраструктуре и финансам клуб готов к премьер-лиге.

— Соответствует ли ваш стадион требованиям РПЛ?

— Сначала нужно выйти в премьер-лигу, а потом уже планировать там играть на нашем стадионе. Что касается его готовности, то мы подали заявку на получение лицензии РФС-1. Проходим эту очень важную процедуру. Стадион наш хоть и не современный (исторический памятник), но при этом благодаря универсиаде соответствует глобально всем требованиям премьер-лиги. Есть небольшие недочеты, но мы их устраним. Исправим. То есть серьезных проблем нет, а маленькие недочетики нейтрализуем.

— Как обстоят дела с бюджетом? Хватит ли вам средств на РПЛ?

— В «Енисее» все выплачивается вовремя. Что касается бюджета, то он и для уровня ФНЛ довольно средний. Мы научились жить по средствам и ценить то, что сейчас имеем. Идем от игры к игре. В случае выхода в премьер-лигу пересмотрим наши финансовые возможности совместно с Правительском Красноярского края. При этом мы очень рассчитываем на наших партнеров. На внебюджетные источники. Сейчас прежде всего думаем о том, чтобы решить задачу по спортивной составляющей, сделать праздник болельщикам. А дальше, думаю, никаких расточительных трат у нас быть не должно. Будем жить в рамках того финансового лимита, которого придерживаемся.

— Но вы же примерно представляете, какие бюджеты у маленьких и средних команд РПЛ. «Енисей» в этом плане может с ними соперничать?

— Откровенно говоря, я не знаю, какие бюджеты у этих команд. Мы, конечно, собирали информацию, но насколько она соответствует действительности? При этом мы отталкиваемся от своих расчетов. Понимаем, какие статьи затрат увеличатся, а какие сократятся. Допустим, количество перелетов уменьшится. Глобально менять состав в случае выхода в РПЛ мы не собираемся. Так что бешеной ротации в «Енисее» не будет. Понимаем, что бюджет в премьер-лиге у нас должен быть выше, но при этом мы продолжим жить по нашим финансовым принципам.

«Енисей» занимает четвертое место в таблице Олимп-ФНЛ с 59 очками в 34 матчах. В случае если команда сохранит четвертую строчку, она будет играть в стыковых матчах за право выхода в Тинькофф РПЛ.