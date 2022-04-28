В «Алании» рассказали, когда завершится реконструкция стадиона во Владикавказе

Руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев в интервью «СЭ» подчеркнул, что вопрос реконструкции стадиона во Владикавказе не зависит от клуба.

— Когда Владикавказ сможет принимать матчи на обновленном стадионе?

— Называют 2023 год. Этот вопрос не зависит от нашего частного клуба — стадион республиканский. Но сейчас мы видим, что темпы реконструкции возросли, недавно появлялась официальная информация о выделении миллиарда рублей на эти цели, так что с надеждой смотрим на скорое возвращение домой.

На данный момент «Алания» находится на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 56 очков в 34 матчах.