Выезд к «Балтике» — непростой вызов для «Динамо» в чемпионской гонке. Игнашевич построил очень крепкую оборону
11 мая в 28-м туре чемпионата России встретятся «Балтика» и «Динамо». Игра на «Ростех Арене» начнется в 21.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер», а также сайтах букмекерской компании Winline и matchtv.ru стартует с 21.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» 11 мая 2024 года
Эксперты букмекерской компании Winline верят в гостей чуть больше. На победу бело-голубых предложили коэффициент 2.41, вероятность исхода — около 41%. Ничья идет за 3.60 (26%), триумф хозяев — за 2.90 (33%).
«Балтика» ни разу не выигрывала у «Динамо». Поставить на то, что калининградцы сломают тренд или хотя бы не уступят (1Х), можно за 1.61.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.02. Обмен голами доступен за 1.58, обратный рынок получил котировку 2.28.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход можно поставить за 5.80.
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«Балтика» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 11 мая 2024 года
В 2024-м бело-синие провели 13 матчей в чемпионате и Кубке России. У команды Сергея Игнашевича пять побед, шесть поражений и две ничьих. На этом отрезке «Балтика» обыграла ЦСКА (3:1), «Ростов» (1:0), «Крылья Советов» (2:1), а из «Ахмата» и вовсе выбила дух (7:1).
Несмотря на это, калининградцы идут на предпоследнем месте в таблице и отстают от зоны стыков на два балла. Коллектив Игнашевича оформил 29 мячей — только пять клубов РПЛ забили меньше. Но по пропущенным голам (34) «Балтика» шестая — даже «Динамо» с третьей строчки пропустило на гол больше.
В Кубке России парни Игнашевича добрались до финала Пути регионов, в котором сыграют против «Спартака».
Лучший бомбардир бело-синих — Анхело Энрикес, забивший восемь мячей. Также у чилийца есть два ассиста. Второй по гол+пас — Максим Кузьмин (3+7 во всех турнирах).
После возобновления чемпионата и Кубка России у «Динамо» восемь побед, пять поражений и ни одной ничьей. Москвичи все еще борются за титул с «Зенитом» и «Краснодаром» — они набрали по 50 баллов с «быками» и на одно очко отстают от петербуржцев.
Команда Марцела Лички — одна из самых результативных в РПЛ с 46 голами. Больше в чемпионате забил только ЦСКА (47). Но бело-голубые пропускали на порядок чаще обоих конкурентов за титул — 35 мячей за 27 туров против 26 у «Краснодара» и 24 у «Зенита».
В Кубке России «Динамо» добралось до второго полуфинального раунда Пути регионов, в котором уступило «Спартаку» (0:2).
Константин Тюкавин — лучший бомбардир и ассистент (16+9 во всех турнирах) клуба. У Бителло — 9+2, Федор Смолов оформил 6+5, а Муми Нгамале — 5+5.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Динамо»
У «Динамо» все здоровы, а «Балтика» лишилась Джоэля Фамейе из-за травмы колена и Гедеона Гузину из-за надрыва крестообразных связок.
Дисквалификаций у обоих клубов нет.
«Балтика» — «Динамо»: статистика личных встреч
В первом круге бело-голубые взяли верх со счетом 2:0. В XXI веке команды провели пять поединков в РПЛ, первой лиге и Кубке России. «Динамо» выиграло пять раз. Еще один матч завершился вничью и победой москвичей в серии пенальти — в кубковом четвертьфинале сезона-2021/22.
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»
Бело-голубые борются за чемпионство и не могут терять очки в поединке с аутсайдером. У Лички одна из самых результативных команд чемпионата, которая выиграла в пяти из шести недавних матчей. История очных встреч тоже на стороне «Динамо». Но Игнашевич построил в «Балтике» великолепную оборону, которая пропустила даже меньше самих динамовцев. Так что Тюкавин и компания добудут в Калининграде три очка, но разгрома точно не будет.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и ТМ 4.5 за 2.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3