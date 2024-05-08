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Выезд к «Балтике» — непростой вызов для «Динамо» в чемпионской гонке. Игнашевич построил очень крепкую оборону

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» 11 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Калининградцы ни разу не побеждали в матчах против бело-голубых.

11 мая в 28-м туре чемпионата России встретятся «Балтика» и «Динамо». Игра на «Ростех Арене» начнется в 21.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер», а также сайтах букмекерской компании Winline и matchtv.ru стартует с 21.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» 11 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в гостей чуть больше. На победу бело-голубых предложили коэффициент 2.41, вероятность исхода — около 41%. Ничья идет за 3.60 (26%), триумф хозяев — за 2.90 (33%).

«Балтика» ни разу не выигрывала у «Динамо». Поставить на то, что калининградцы сломают тренд или хотя бы не уступят (1Х), можно за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.02. Обмен голами доступен за 1.58, обратный рынок получил котировку 2.28.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход можно поставить за 5.80.

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«Балтика» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 11 мая 2024 года

В 2024-м бело-синие провели 13 матчей в чемпионате и Кубке России. У команды Сергея Игнашевича пять побед, шесть поражений и две ничьих. На этом отрезке «Балтика» обыграла ЦСКА (3:1), «Ростов» (1:0), «Крылья Советов» (2:1), а из «Ахмата» и вовсе выбила дух (7:1).

Несмотря на это, калининградцы идут на предпоследнем месте в таблице и отстают от зоны стыков на два балла. Коллектив Игнашевича оформил 29 мячей — только пять клубов РПЛ забили меньше. Но по пропущенным голам (34) «Балтика» шестая — даже «Динамо» с третьей строчки пропустило на гол больше.

В Кубке России парни Игнашевича добрались до финала Пути регионов, в котором сыграют против «Спартака».

Лучший бомбардир бело-синих — Анхело Энрикес, забивший восемь мячей. Также у чилийца есть два ассиста. Второй по гол+пас — Максим Кузьмин (3+7 во всех турнирах).

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После возобновления чемпионата и Кубка России у «Динамо» восемь побед, пять поражений и ни одной ничьей. Москвичи все еще борются за титул с «Зенитом» и «Краснодаром» — они набрали по 50 баллов с «быками» и на одно очко отстают от петербуржцев.

Команда Марцела Лички — одна из самых результативных в РПЛ с 46 голами. Больше в чемпионате забил только ЦСКА (47). Но бело-голубые пропускали на порядок чаще обоих конкурентов за титул — 35 мячей за 27 туров против 26 у «Краснодара» и 24 у «Зенита».

В Кубке России «Динамо» добралось до второго полуфинального раунда Пути регионов, в котором уступило «Спартаку» (0:2).

Константин Тюкавин — лучший бомбардир и ассистент (16+9 во всех турнирах) клуба. У Бителло — 9+2, Федор Смолов оформил 6+5, а Муми Нгамале — 5+5.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Динамо»

У «Динамо» все здоровы, а «Балтика» лишилась Джоэля Фамейе из-за травмы колена и Гедеона Гузину из-за надрыва крестообразных связок.

Дисквалификаций у обоих клубов нет.

«Балтика» — «Динамо»: статистика личных встреч

В первом круге бело-голубые взяли верх со счетом 2:0. В XXI веке команды провели пять поединков в РПЛ, первой лиге и Кубке России. «Динамо» выиграло пять раз. Еще один матч завершился вничью и победой москвичей в серии пенальти — в кубковом четвертьфинале сезона-2021/22.

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Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»

Бело-голубые борются за чемпионство и не могут терять очки в поединке с аутсайдером. У Лички одна из самых результативных команд чемпионата, которая выиграла в пяти из шести недавних матчей. История очных встреч тоже на стороне «Динамо». Но Игнашевич построил в «Балтике» великолепную оборону, которая пропустила даже меньше самих динамовцев. Так что Тюкавин и компания добудут в Калининграде три очка, но разгрома точно не будет.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и ТМ 4.5 за 2.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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