Прогноз и ставка на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» 11 мая 2024 года

Калининградцы ни разу не побеждали в матчах против бело-голубых.

11 мая в 28-м туре чемпионата России встретятся «Балтика» и «Динамо». Игра на «Ростех Арене» начнется в 21.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер», а также сайтах букмекерской компании Winline и matchtv.ru стартует с 21.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» 11 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в гостей чуть больше. На победу бело-голубых предложили коэффициент 2.41, вероятность исхода — около 41%. Ничья идет за 3.60 (26%), триумф хозяев — за 2.90 (33%).

«Балтика» ни разу не выигрывала у «Динамо». Поставить на то, что калининградцы сломают тренд или хотя бы не уступят (1Х), можно за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.02. Обмен голами доступен за 1.58, обратный рынок получил котировку 2.28.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход можно поставить за 5.80.

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«Балтика» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 11 мая 2024 года

В 2024-м бело-синие провели 13 матчей в чемпионате и Кубке России. У команды Сергея Игнашевича пять побед, шесть поражений и две ничьих. На этом отрезке «Балтика» обыграла ЦСКА (3:1), «Ростов» (1:0), «Крылья Советов» (2:1), а из «Ахмата» и вовсе выбила дух (7:1).

Несмотря на это, калининградцы идут на предпоследнем месте в таблице и отстают от зоны стыков на два балла. Коллектив Игнашевича оформил 29 мячей — только пять клубов РПЛ забили меньше. Но по пропущенным голам (34) «Балтика» шестая — даже «Динамо» с третьей строчки пропустило на гол больше.

В Кубке России парни Игнашевича добрались до финала Пути регионов, в котором сыграют против «Спартака».

Лучший бомбардир бело-синих — Анхело Энрикес, забивший восемь мячей. Также у чилийца есть два ассиста. Второй по гол+пас — Максим Кузьмин (3+7 во всех турнирах).

После возобновления чемпионата и Кубка России у «Динамо» восемь побед, пять поражений и ни одной ничьей. Москвичи все еще борются за титул с «Зенитом» и «Краснодаром» — они набрали по 50 баллов с «быками» и на одно очко отстают от петербуржцев.

Команда Марцела Лички — одна из самых результативных в РПЛ с 46 голами. Больше в чемпионате забил только ЦСКА (47). Но бело-голубые пропускали на порядок чаще обоих конкурентов за титул — 35 мячей за 27 туров против 26 у «Краснодара» и 24 у «Зенита».

В Кубке России «Динамо» добралось до второго полуфинального раунда Пути регионов, в котором уступило «Спартаку» (0:2).

Константин Тюкавин — лучший бомбардир и ассистент (16+9 во всех турнирах) клуба. У Бителло — 9+2, Федор Смолов оформил 6+5, а Муми Нгамале — 5+5.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Динамо»

У «Динамо» все здоровы, а «Балтика» лишилась Джоэля Фамейе из-за травмы колена и Гедеона Гузину из-за надрыва крестообразных связок.

Дисквалификаций у обоих клубов нет.

«Балтика» — «Динамо»: статистика личных встреч

В первом круге бело-голубые взяли верх со счетом 2:0. В XXI веке команды провели пять поединков в РПЛ, первой лиге и Кубке России. «Динамо» выиграло пять раз. Еще один матч завершился вничью и победой москвичей в серии пенальти — в кубковом четвертьфинале сезона-2021/22.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Динамо»

Бело-голубые борются за чемпионство и не могут терять очки в поединке с аутсайдером. У Лички одна из самых результативных команд чемпионата, которая выиграла в пяти из шести недавних матчей. История очных встреч тоже на стороне «Динамо». Но Игнашевич построил в «Балтике» великолепную оборону, которая пропустила даже меньше самих динамовцев. Так что Тюкавин и компания добудут в Калининграде три очка, но разгрома точно не будет.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» и ТМ 4.5 за 2.90.

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