Главный тренер «Томи» Александр Кержаков возмутился решением не засчитывать гол его команды в ворота «СКА-Хабаровска» (1:1) в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ.

«Незаслуженно сыграли вничью, потому что забили чистейший гол, который, к сожалению, не увидели арбитры. За это обидно, обидно за ребят, потому что они показали хороший футбол, повторюсь, и заслуживали того, чтобы победить. И, в принципе, сделали для этого все возможное. Но... но... но... Наверное, какая-то комиссия там будет разбираться, но, когда настолько чистые мячи не засчитываются, наверное, обидно всем», — цитирует Кержакова пресс-служба хабаровчан.

«Томь» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в 38 матчах.