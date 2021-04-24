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Тренер «Томи» Кержаков — о работе арбитра в матче со «СКА-Хабаровском»: «Сделали все возможное для победы, но...»

11:45
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Главный тренер «Томи» Александр Кержаков возмутился решением не засчитывать гол его команды в ворота «СКА-Хабаровска» (1:1) в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ.

«Незаслуженно сыграли вничью, потому что забили чистейший гол, который, к сожалению, не увидели арбитры. За это обидно, обидно за ребят, потому что они показали хороший футбол, повторюсь, и заслуживали того, чтобы победить. И, в принципе, сделали для этого все возможное. Но... но... но... Наверное, какая-то комиссия там будет разбираться, но, когда настолько чистые мячи не засчитываются, наверное, обидно всем», — цитирует Кержакова пресс-служба хабаровчан.

«Томь» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в 38 матчах.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/sergey-yuran-my-okazalis-ne-gotovy-k-drake/

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