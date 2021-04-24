Тренер «Томи» Кержаков — о работе арбитра в матче со «СКА-Хабаровском»: «Сделали все возможное для победы, но...»
Главный тренер «Томи» Александр Кержаков возмутился решением не засчитывать гол его команды в ворота «СКА-Хабаровска» (1:1) в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ.
«Незаслуженно сыграли вничью, потому что забили чистейший гол, который, к сожалению, не увидели арбитры. За это обидно, обидно за ребят, потому что они показали хороший футбол, повторюсь, и заслуживали того, чтобы победить. И, в принципе, сделали для этого все возможное. Но... но... но... Наверное, какая-то комиссия там будет разбираться, но, когда настолько чистые мячи не засчитываются, наверное, обидно всем», — цитирует Кержакова пресс-служба хабаровчан.
«Томь» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в 38 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/sergey-yuran-my-okazalis-ne-gotovy-k-drake/
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