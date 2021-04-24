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Тренер «СКА-Хабаровска» Юран: «Мы оказались не готовы к драке»

12:30
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран 24 апреля в интервью клубной пресс-службе подвел итог матча 38-го тура Олимп-ФНЛ против «Томи» (1:1).

«Во-первых, хотел извиниться перед болельщиками. Это самый худший матч за все время, что я работаю в Хабаровске. Бойцовская команда — то, о чем я предупреждал накануне. Сложнее играть с такими командами, у которых есть шанс, которые будут цепляться, которые будут драться, как говорится. Но мы, по ходу, были не готовы к драке», — заявил Юран.

«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 54 очками в 38 матчах, «Томь» идет на 19-й строчке с 34 очками в 38 играх.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/sergey-yuran-my-okazalis-ne-gotovy-k-drake/

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