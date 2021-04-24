Кержаков возмущен решением судей не засчитать гол «Томи» в матче против «СКА-Хабаровска»
Главный тренер «Томи» Александр Кержаков возмутился решением не засчитывать гол его команды в ворота «СКА-Хабаровска» в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ.
На 81-й минуте встречи мяч пересек ворота команды из Хабаровска после попадания в перекладину, но взятие ворот не было засчитано.
«Если что, сегодня для судей это был не гол, а для нас — минус 2 очка», — написал в сторис своего Instagram Кержаков, приложив видео эпизода.
Кержаков негодует pic.twitter.com/clO8AA9vRD— Руслан Абушкин (@abushkin2) April 24, 2021
Матч «СКА-Хабаровск» — «Томь» завершился вничью — 1:1. «Томь» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в 38 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю