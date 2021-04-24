Кержаков возмущен решением судей не засчитать гол «Томи» в матче против «СКА-Хабаровска»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков возмутился решением не засчитывать гол его команды в ворота «СКА-Хабаровска» в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ.

На 81-й минуте встречи мяч пересек ворота команды из Хабаровска после попадания в перекладину, но взятие ворот не было засчитано.

«Если что, сегодня для судей это был не гол, а для нас — минус 2 очка», — написал в сторис своего Instagram Кержаков, приложив видео эпизода.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Томь» завершился вничью — 1:1. «Томь» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в 38 матчах.