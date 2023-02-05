Тренер «Алании» доволен промежуточным вторым местом команды
Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» оценил результаты команды в первой части сезона.
— Первую часть сезона «Алания» завершила на втором месте, пропустив вперед «Балтику». Довольны ли вы таким промежуточным результатом и качеством игры своей команды?
— Если бы перед началом чемпионата мне сказали, что на зимнюю паузу «Алания» уйдет на второй строчке в таблице, я бы отнесся к этому с некоторым скепсисом.
— Почему?
— Надо понимать, что перед стартом сезона мы потеряли сразу четырех ключевых футболистов. Причем все они из группы атаки.
— Кого вы имеете в виду?
— Сначала нас покинул Бутта Магомедов, перешедший в «Химки» — еще по ходу прошлого сезона. Затем произошли изменения в тренерском штабе, я внезапно принял команду. И уже ближе к концу сборов потерял еще троих исполнителей. Гурциев перешел в «Оренбург», Хубулов — в «Крылья», Кобесов — в Нижний Новгород. Кроме того, Хадарцев получил довольно тяжелую травму. Получается — даже пять футболистов основы. Согласитесь, многовато. В прошлом сезоне «Алания» забила 75 мячей во многом благодаря этим ребятам. А тут мы остались без таких индивидуально сильных игроков... Без этой пятерки. И поначалу оказались не готовы к такому повороту.
— Как выходили из положения?
— На тренировках очень много времени уделяли тактике. Я понимал, что таких игроков будет заменить крайне сложно, почти невозможно, поэтому попытался компенсировать это за счет новых тактических элементов. И нам довольно быстро удалось обрести стабильность в игре. А после гостевого матча с «Уфой» в четвертом туре (3:1) появилась уверенность в своих силах. Появилась надежда, что и стадион вовремя перестроим.
— Вы действительно здорово стартовали, довольно уверенно шли по дистанции, но что произошло в ноябре? С чем связываете три поражения кряду — от «Енисея», «Родины» и «Балтики» — и откат на второе место?
— Это и травмы, и недостаточно длинная скамейка. Потеряли определенную группу футболистов. Это были и инфекционные заболевания, теряли игрока за игроком...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5