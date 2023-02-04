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Сегодня, 19:14

Младший брат Виталия Лисаковича перешел в махачкалинское «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Белорусский полузащитник Руслан Лисакович подписал контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает пресс-служба первой лиги.

Ранее 20-летний футболист выступал в «Шахтере», «Узде» и «Крумкачах».

В минувшем сезоне Лисакович играл за «Ислочь». Он перешел в «Ислочь» перед сезоном-2021. За время в клубе Лисакович провел 60 матчей, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

Также полузащитник привлекался в юношескую и молодежную сборные своей страны, на его счету и выступления за главную сборную, в составе которой он дебютировал в отборочном матче чемпионата мира-2022 против сборной Бельгии.

В «Динамо» Лисакович перешел на правах свободного агента. В новой команде он будет выступать под номером 71.

Руслан — младший брат нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
2
1
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Неделя

Гол Аджоева помог тульскому «Арсеналу» одержать победу в товарищеском матче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
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5.03 00:00
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Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Арсенал Т

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